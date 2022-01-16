"Люблю бухнуть и тр**нуть кого-то": в Запорожье преподаватель домогался студенток

На этот инцидент отреагировала запорожская полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

Преподавателя Запорожского электротехнического колледжа обвиняют в том, что он домогается своих студенток. Одна из девушек записала на видео разговор с преподавателем.

Видео опубликовал Telegram-канал Its_zp.

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Разговор с преподавателем

"Ладно, пойду бухать, может, Снежана еще приедет..." - говорит на видео преподаватель.

Девушка, которая вела с ним беседу, ответила, что Снежана замужем, она никуда не приедет.

"Ну просто хотя бы от***ать по-дружески", – сказал мужчина.

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Девушка посоветовала найти ему свободную спутницу, а не замужнюю.

"Ладно, пойду бухать", – сказал преподаватель.

Потом он достал телефон и сказал, что есть еще Светлана – мама одной из абитуриенток.

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"Тоже ее хочу..." - сказал преподаватель.

Девушка, которая с ним говорила, сказала ему, что он похож на девушку легкого поведения.

"Я просто люблю бухнуть и тр**нуть кого-то из мам своих студенток", – ответил преподаватель.

А девушке, с которой он беседовал на видео, преподаватель сказал, что к ней приставать не будет, потому что "она страшненькая".

Потом отметил, что всего лишь несколько раз занимался "гейством", но мальчики ему не интересны.

Реакция полиции

Соответствующая информация с видео была обнародована 15 января.

В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы длительно домогается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" мужчину.

Ранее жалоб в полицию на этот счет не поступало.

Сотрудники отдела полиции № 1 Запорожского районного управления начали проверку по изложенной информации.

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