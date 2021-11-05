Люблю карикатуры: львовский депутат, который рисовал Путина во время заседания, продает свое творение

Депутат дорисовал "ПТН ПНХ" и серп с молотом / Коллаж "Сегодня"

Львовский депутат городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив, который рисовал портрет президента РоссииВладимира Путина во время заседания в сессионном зале, оправдался после поимки.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

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Подробности

Народный избранник дорисовал "ПТН ПНХ" и серп с молотом. После это он заявил, что это карикатура. Рисунок Юрий Грынив выставил на аукцион, а вырученные деньги обещал дать волонтерам, но стартовую цену назвал лишь 1 гривну.

"Люблю рисовать карикатуры, мои друзья это хорошо знают. Вчерашнюю я хотел бы выставить на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, захотевших ее приобрести. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена – 1 гривна", – написал депутат.

В комментариях под фото цена карикатуры стала больше. Люди предлагают от 100 гривен до 1 500.

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Что случилось

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.

На телефоне он открыл картинку с портретом Путина, а сверху положил листок. Там он срисовывал контуры лица. Потом рисунок Юрий Грынив дорисовал самостоятельно.

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Отряд "бабушек Путина" потребовал закрыть Clubhouse

Пенсионерки из движения "Отряды Путина" требуют закрыть социальную сеть Clubhouse. Они уверены, что она портит молодежь и пропагандирует наркотики.

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