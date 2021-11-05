Люблю карикатури: львівський депутат, який малював Путіна під час засідання, продає свій витвір

Депутат домалював "ПТН ПНХ" та серп з молотом / Колаж "Сьогодні"

Львівський депутат міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів, який малював портрет президента РосіїВолодимира Путіна під час засідання у сесійній залі, виправдався після затримання.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Подробиці

Народний обранець домалював "ПТН ПНХ" та серп з молотом. Після цього він заявив, що це карикатура. Малюнок Юрій Гринів виставив на аукціон, а виручені гроші обіцяв дати волонтерам, але стартову ціну назвав лише 1 гривню.

"Люблю малювати карикатури, мої друзі це добре знають. Вчорашню я хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилося багато знайомих, які захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід та всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна – 1 гривня", – написав депутат.

У коментарях під фото ціна карикатури побільшала. Люди пропонують від 100 гривень до 1500.

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Коментарі під постом Юрія Гриніва

Що трапилося

Депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання у сесійній залі.

На телефоні він відкрив картинку з портретом Путіна, а зверху поклав аркуш. Там він змалював контури обличчя. Потім рисунок Юрій Гринів домалював самостійно.

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Загін "бабусь Путіна" вимагає закрити Clubhouse

Пенсіонерки з руху "Загони Путіна" вимагають закрити соціальну мережу Clubhouse . Вони впевнені, що вона псує молодь та пропагує наркотики.

Пенсіонери зібралися у дворі одного з будинків. Спочатку про аморальність розповідає одна з них. А потім та інші до неї приєднуються і просять "врятувати молодь".

Бабусі впевнені, що ця соцмережа розбещує, вганяє в розпусту, змушує вчиняти самогубства та заважає спілкуватися.

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