Детей разбросало как кегли в бильярде. Момент жуткого ДТП в Харькове попал на видео

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В Сети опубликовали видео, как в Харькове иномарка протаранила группу людей, которые переходили дорогу по "зебре". В ДТП пострадали 13-летние парень и девочка.

Запись обнародовали в Telegram-канале "Харьков Life".

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На записи видно, как несколько человек идут по переходу, в то время как иномарка приближается к людям и даже не сбавляет скорость. Авто просто протаранило толпу – одного человека оттолкнуло в бок, а еще один проехался под колесами авто несколько метров. Только после этого машина остановилась.

"По поводу ДТП с Toyota, сбил наркоман, водитель зовут Дима, живет на23его, машина еще одного наркомана-сына депутата! Хозяин авто агрофирма, принадлежит Раина Юрию", - написали в сообщении под видео.

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ДТП с мажором в Харькове