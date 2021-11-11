Детей разбросало как кегли в бильярде. Момент жуткого ДТП в Харькове попал на видео

/ Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети опубликовали видео, как в Харькове иномарка протаранила группу людей, которые переходили дорогу по "зебре". В ДТП пострадали 13-летние парень и девочка.
Запись обнародовали в Telegram-канале "Харьков Life".
На записи видно, как несколько человек идут по переходу, в то время как иномарка приближается к людям и даже не сбавляет скорость. Авто просто протаранило толпу – одного человека оттолкнуло в бок, а еще один проехался под колесами авто несколько метров. Только после этого машина остановилась.
"По поводу ДТП с Toyota, сбил наркоман, водитель зовут Дима, живет на23его, машина еще одного наркомана-сына депутата! Хозяин авто агрофирма, принадлежит Раина Юрию", - написали в сообщении под видео.
ДТП с мажором в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что водитель-подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских. Его задержала полиция.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.