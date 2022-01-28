Людей спасло чудо: в Днепре посреди вокзала упала огромная люстра (фото)

После падения люстра разбилась/Фото: коллаж: Telegram-канал "Днепр Сейчас"/"Сегодня"

В Днепре на центральном вокзале с потолка упала люстра. Что стало причиной падения, сейчас неизвестно.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас".

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"На центральном вокзале упала и разбилась огромная люстра. Предварительно обошлось без жертв", — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас"

В Киеве на женщину упала глыба льда

В Шевченковском районе Киева на женщину с крыши упала глыба льда. Так, ЧП произошло на улице Прорезной.

"Управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек. Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей – не парковать автомобили у таких лент", — говорится в сообщении.

За неочищенные кровли, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.

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