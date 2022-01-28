Людей врятувало диво: у Дніпрі посеред вокзалу впала величезна люстра (фото)

Після падіння люстра розбилася/Фото: колаж: Telegram-канал "Днепр Сейчас"/"Сьогодні"

У Дніпрі на центральному вокзалі зі стелі впала люстра. Що стало причиною падіння нині невідомо.

Про це повідомляє Telegram-канал "Днепр Сейчас".

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"На центральному вокзалі впала і розбилася величезна люстра. Попередньо обійшлося без жертв", — йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас"

У Києві на жінку впала брила льоду

У Шевченківському районі Києва на жінку з даху впала брила льоду. Так, НП сталася на вулиці Прорізній.

"Керуючі компанії у районах розчищають дахи від буруль. Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв — не паркувати авто біля таких стрічок", – йдеться в повідомленні.

За неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.

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