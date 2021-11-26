Люди лежали штабелями в столовой: что происходит в COVID-больницах Днепра

Что происходит в больницах Днепра. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре мужчина рассказал об ужасах больниц, где лечатся больные коронавирусом. По его словам, пациенты лежат прямо в столовой медучреждения.

Об этом сообщает "Наше місто".

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Пребывание в больнице стало кошмаром

Как рассказал днепрянин Максим Карпенко, тот ужас, который он испытал в первые дни пребывания в ковидотделении – был за гранью.

"Лежим в столовой все вместе, мужчины, женщины, только поступившие, уже почти излечившиеся. Включили отопление, которое так шпарит, что дышать еще тяжелее, выручает только кислород. Персонал, которому безмерно благодарен, работает на разрыв (80 больных в отделении). В первую ночь умерло три человека. Понимаю, что это не сон, а реальность, в которой я нахожусь. Мысли путаются. Страшно. Очень", – поделился Максим.

К счастью, ему удалось выкарабкаться. Максим твердо для себя решил, что через 4–5 месяцев будет прививаться.

"99% заболевших – это непривитые люди в возрасте 50+, у которых есть сопутствующие заболевания. Да, был один дедушка, который заболел через полгода после прививки (CoronaVac), но он легко перенес ковид. Вот такая печальная статистика. Делайте выводы сами, никого не хочу убеждать, а уж тем более переубеждать", – добавил днепрянин.

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

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