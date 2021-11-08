Мама 16-летнего мажора из Харькова боится приезжать к сыну

Авария случилась 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Мама Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, боится приезжать к сыну в СИЗО.

Об этом пишет сайт KHARKIV Today.

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У подозреваемого должны взять кровь на анализ. Но пока не понятно, смогут ли следователи сделать это.

По закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей. Но мать Николая пока боится возвращаться в Украину, признается адвокат подозреваемого Инна Данилова.

"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит, что все из-за угроз, которые ей поступают. Человек просто в шоке", — сказала Инна Данилова.

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Недавнее смертельное ДТП в Харькове

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