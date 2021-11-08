Мама 16-річного мажора з Харкова боїться приїжджати до сина

Аварія сталася 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Мама Миколи Харківського, який влаштував смертельна ДТПу Харкові, боїться приїжджати до сина у СІЗО.
Про це пише сайт KHARKIV Today.
Подробиці
У підозрюваного мають взяти кров на аналіз. Але поки що не зрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.
За законом всі дії стосовно неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось із батьків. Але мати Миколи поки що боїться повертатися в Україну, зізнається адвокат підозрюваного Інна Данилова.
" Змінились умови відвідин СІЗО. Складність у чому — тато не вакциновано. Рішення ж ухвалили, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчої дії. Мати не приїхала, мама боїться приїжджати. Вона дзвонить, але боїться приїжджати. Каже, що все через загрози, які їй надходять. Людина просто в шоці ", – сказала Інна Данилова.
Нещодавня смертельна ДТП у Харкові
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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