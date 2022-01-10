Машина осталась неуправляемой! В Полтаве легковушка прямо на остановке врезался в маршрутку (видео)

На месте работали патрульные / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 10 января, в Полтаве легковушка врезалась в маршрутку на остановке общественного транспорта. Водителю во время вождения стало плохо.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Как все было

Трагедия произошла на остановке Чайковского в обед. Все эти события зафиксировала камера видеонаблюдения. На самом видео видно, как стоит маршрутка. В нее медленно въехала легковушка, протягивает раз, а потом еще раз.

Автомобиль не управляемый, но оказывается, что его водителю за рулем стало плохо. Это заметили пассажиры в его машине и сразу обратились к патрульным, которые как раз находились рядом.

Что с водителем

Полицейские начали оказывать медицинскую помощь. За считанные минуты приехала "скорая". По информации от родственников водителя, у мужчины случился сердечный.

В Кропивницком водитель маршрутки умер прямо за рулем

6 января в Кропивницком водитель маршрутки умер прямо за рулем. Медиков и полицейских на место вызвали жители ближайшего дома.

60-летнему водителю стало плохо. Он выехал на обочину. В момент аварии в маршрутке не было пассажиров.

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