Машина залишилася некерованою! У Полтаві легковик прямо на зупинці врізався в маршрутку (відео)

На місці працювали патрульні / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 10 січня, у Полтаві легковик врізався у маршрутку на зупинці громадського транспорту. Водієві під час керування стало погано.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Як усе було
Трагедія сталася на зупинці Чайковського в обід. Усі ці події зафіксувала камера відеоспостереження. На самому відео видно, як стоїть маршрутка. У неї повільно в'їхав легковик, простягає раз, а потім ще раз.
Автомобіль не керований, але виявляється, що його водієві за кермом стало погано. Це помітили пасажири в його машині і одразу звернулися до патрульних, які якраз були поруч.
Що з водієм
Поліцейські почали надавати медичну допомогу. За лічені хвилини приїхала "швидка". За інформацією від родичів водія, у чоловіка трапився серцевий.
У Кропивницькому водій маршрутки помер прямо за кермом
6 січня у Кропивницькому водій маршрутки помер прямо за кермом. Медиків та поліцейських на місце викликали жителі найближчого будинку.
60-річному водієві стало погано. Він виїхав на узбіччя. У момент аварії у маршрутці не було пасажирів.
Раніше ми повідомляли:
- У Києві на проспекті Гагаріна автомобіль на величезній швидкості виїхав на газон і кілька разів перекинувся. Жінка, яка була в автомобілі, загинула, її донька госпіталізована у тяжкому стані.
- У Києві двоє нетверезих чоловіків влаштували перегони з поліцією, які закінчились ДТП. Виявилося, що вони були в чужій машині.