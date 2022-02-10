Машина принадлежала Ярославскому? Мы узнали новые детали резонансного ДТП в Харькове

Авария случилась ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области пешехода действительно сбило авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Однако копы еще устанавливают личность погибшего.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харьковской области.

Реклама

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что человека действительно сбило авто из кортежа Александра Ярославского.

В свою очередь в полиции Харьковской области нам сообщили новые подробности.

"Личность погибшего пешехода устанавливается. Ранее сообщалось, что пешеходу около 35 лет, но затем стало известно, что ему около 50 лет", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Также известно, что через несколько минут в Харьковской облпрокуратуре запланирован брифинг, на котором правоохранители расскажут новые подробности о трагическом ДТП.

Реклама

Что известно про ДТП

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартово, и что придет в райотдел дать показания.

Сам бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа, однако он не подтвердил и не опровергнул данную информацию.

Реклама

Также известно, что полиция вызвала на допрос бизнесмена.

Ранее мы писали: