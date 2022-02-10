Машина принадлежала Ярославскому? Мы узнали новые детали резонансного ДТП в Харькове

Авария случилась ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово / Коллаж "Сегодня"
В Харьковской области пешехода действительно сбило авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Однако копы еще устанавливают личность погибшего.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харьковской области.
Информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что человека действительно сбило авто из кортежа Александра Ярославского.
В свою очередь в полиции Харьковской области нам сообщили новые подробности.
"Личность погибшего пешехода устанавливается. Ранее сообщалось, что пешеходу около 35 лет, но затем стало известно, что ему около 50 лет", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
Также известно, что через несколько минут в Харьковской облпрокуратуре запланирован брифинг, на котором правоохранители расскажут новые подробности о трагическом ДТП.
Что известно про ДТП
Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартово, и что придет в райотдел дать показания.
Сам бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа, однако он не подтвердил и не опровергнул данную информацию.
Также известно, что полиция вызвала на допрос бизнесмена.
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