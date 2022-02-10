Машина належала Ярославському? Ми дізналися нові деталі резонансної ДТП у Харкові

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартово / Колаж "Сьогодні"

У Харківській області пішохода справді збило авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Проте копи ще встановлюють особу загиблого.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Харківської області.

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Інформоване джерело в правоохоронних органах повідомило, що людину справді збило авто з кортежу Олександра Ярославського.

Своєю чергою у поліції Харківської області нам повідомили нові подробиці.

"Особа загиблого пішохода встановлюється. Раніше повідомлялося, що пішоходу близько 35 років, але потім стало відомо, що йому близько 50 років", – повідомила спікер поліції Харківської області Олена Баранник.

Також відомо, що за кілька хвилин у Харківській облпрокуратурі заплановано брифінг, на якому правоохоронці розкажуть нові подробиці трагічної ДТП.

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Що відомо про ДТП

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збило на смерть чоловікаі покинуло місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля н.п. Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення.

Сам бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу, однак він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

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Також відомо, що поліція викликала на допит бізнесмена.

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