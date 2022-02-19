Машину подменили боевики? Всплыли новые детали взрыва авто в центре Донецка (фото)

Взорванное авто в центре Донецка не принадлежало "начальнику народной милиции" / Фото: Коллаж: Сегодня
Номера на автомобиле, который взорвался во временно оккупированном Донецке, ранее стояли на более современной машине. Вероятно, боевики не хотели портить настоящее авто так называемой "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова ради очередной провокации.
Об этом написала бывшая советник министра обороны Украины Татьяна Попова в Facebook.
Попова уточнила, что автомобильные номера ДК0101 на старом УАЗе ранее стояли на его более новой версии – УАЗ "Патриот".
"Видимо, жалко стало, решили принести в жертву что попроще", – написала она.
Что известно о взрыве?
- Вечером 18 февраля в центре Донецка прогремел мощный взрыв. В Сети писали, что это случилось в нескольких десятках метров от здания "правительства ДНР".
- Местные жители Донецка подтвердили корреспонденту "Сегодня", что слышали звук взрыва.
- Вскоре стало известно, что взорванный у донецкой администрации автомобиль – УАЗик защитной окраски. На авто с такими номерами обычно передвигался начальник "народной милиции" так называемой "ДНР", генерал-майор Денис Синенков.