Машину підмінили бойовики? Спливли нові деталі вибуху авто у центрі Донецька (фото)

Підірване авто у центрі Донецька не належало "начальнику народної міліції" / Фото: Колаж: Сьогодні

Номери на автомобілі, який вибухнув у тимчасово окупованому Донецьку, раніше стояли на більш сучасній машині. Ймовірно, бойовики не хотіли псувати справжнє авто так званої "народної міліції ДНР" Дениса Сіненкова заради чергової провокації.

Про це написала колишня радниця міністра оборони України Тетяна Попова у Facebook.

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Попова уточнила, що автомобільні номери ДК0101 на старому УАЗі раніше стояли на його новішій версії – УАЗ "Патріот".

"Мабуть, шкода стало, вирішили принести в жертву щось простіше", – написала вона.

УАЗ "Патріот". Фото Тетяни Попової

Що відомо про вибух?