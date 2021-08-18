Масштабное ДТП с фурами на выезде из Днепра: есть погибший и пострадавшие

В результате аварии одна из фур загорелась. Фото: коллаж "Сегодня"
На Полтавском шоссе в Днепре фура выехала на встречную полосу и протаранила еще 3 тяжеловоза. Один человек погиб, еще трое – травмированы.
Как говорится в сюжете "Сегодня", от удара одна из машин загорелась. Водителя-нарушителя спасти не удалось – погиб на месте.
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Трех человек с других грузовиков госпитализировали с различными травмами. Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
- нарушение правил маневрирования – 22%
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
- пьяное вождение – 5%
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два авто слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.