Масштабна ДТП з фурами на виїзді з Дніпра: є загиблий і постраждалі

Внаслідок аварії одна з фур загорілася. Фото: колаж "Сьогодні"
На Полтавському шосе в Дніпрі фура виїхала на зустрічну смугу і протаранила ще 3 ваговозb. Одна людина загинула, ще троє – травмовані.
Як говориться в сюжеті "Сьогодні", від удару одна з машин загорілася. Водія-порушника врятувати не вдалося – загинув на місці.
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Трьох осіб з інших вантажівок госпіталізували з різними травмами. Через аварію на дорозі утворився великий затор.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП
- порушення правил маневрування – 22%
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%
- п'яне водіння – 5%
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два авто злетіли з дороги.
Також нагадаємо, на Вінниччині в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.