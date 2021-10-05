Масштабное ДТП под Львовом парализовало трассу Киев – Чоп (фото)

В ДТП на трассе Киев - Чоп погиб человек / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области, где ранее перевернулся автобус с туристами, на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с участием пяти авто. В результате аварии один человек погиб.

Об этом сообщили в патрульной полиции области.

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ДТП случилось возле населенного пункта Ярычев. Сейчас на этом участке трассы перекрыто движение – патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.

Как объехать место ДТП. Скриншот

В патрульной полиции сайту "Сегодня" уточнили, что предварительная причина аварии – грубое нарушение ПДД.

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"Участок трассы, на котором около 9 утра произошло ДТП c участием 5 авто, не считается аварийно опасным. В аварии погиб водитель автомобиля Volkwagen Passat. Предварительной причиной ДТП стало нарушение ПДД одним из участников. Сейчас следователи выясняют, был ли это обгон не по правилам либо что-то другое. Видимость на дороге была нормальной", – сказала спикер полиции Екатерина Рыбий.

Самые частые причины ДТП

Нарушение правил маневрирования. Превышение безопасной скорости. Несоблюдение дистанции. Нарушение правил проезда перекрестков. Управление транспортом в состоянии опьянения.