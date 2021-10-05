Масштабне ДТП під Львовом паралізувало трасу Київ – Чоп (фото)

У ДТП на трасі Київ - Чоп загинула людина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області, де раніше перекинувся автобус з туристами, на автодорозі Київ – Чоп сталася ДТП за участю п'яти авто. Унаслідок аварії одна людина загинула.

Про це повідомили в патрульній поліції області.

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ДТП сталася біля населеного пункту Яричів. Зараз на цій ділянці траси перекрито рух – патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.

Як об'їхати місце ДТП. Скріншот

У патрульній поліції сайту "Сьогодні" уточнили, що попередня причина аварії – грубе порушення правил дорожнього руху.

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"Ділянка траси, на якій близько 9 ранку сталася ДТП c участю 5 авто, не вважається аварійно небезпечною. В аварії загинув водій автомобіля Volkwagen Passat. Попередньою причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху одним з учасників. Зараз слідчі з'ясовують, чи був це обгін не за правилами або щось інше. Видимість на дорозі була нормальною", – сказала речник поліції Катерина Рибій.

Найчастіші причини ДТП

Порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості. Недотримання дистанції. Порушення правил проїзду перехресть. Управління транспортом в стані сп'яніння.