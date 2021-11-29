Масштабную аварию на коллекторе в Херсоне признали чрезвычайной ситуацией объектового уровня

Власти обещают дезинфекцию в залитых нечистотами домах за счет бюджета/Коллаж: Сегодня

В Херсоне на экстренное заседание собиралась городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Все из-за масштабной аварии в микрорайоне Шуменском.

Об этом сообщает местное издание "Новый день".

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Детали

В субботу, 28 ноября, на ул. Штурвальной прорвало напорный канализационный трубопровод. На месте аварии била струя из нечистот, высотой 20 метров. Порыв произошел в частном секторе и канализационные отходы лились прямо на дома. За короткое время потоком зловонных стоков залило пять домов, расположенных рядом с напорным канализационным трубопроводом.

Последствия

Больше всего пострадал дом, разделенный на два хозяйства. Из-за аварии там попадал потолок, фекалиями залило мебель и бытовую технику. Пострадавшим жильцам предложили временно переселиться в общежитие, но люди уезжать из своих домов пока отказались. Выгребают грязь из комнат, кое-где даже совковой лопатой.

Что говорит власть?

Власти обещают дезинфекцию в залитых нечистотами домах за счет бюджета. На сессии горсовета, которая состоится 3 декабря, инициируют рассмотрение вопроса о выделении средств на компенсации горожанам, пострадавшим от канализационной аварии. Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС признала ее чрезвычайной ситуацией объектового характера.

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Новых аварий не исключают

Коммунальщики ликвидировали аварию на трубопроводе. Но не исключают, что может появится новая проблема. Коммуникации очень старые и изношенные. Напорный трубопровод от главной помповой станции канализации до городских очистных сооружений построили в 1969 году. Это стальные, чугунные и железобетонные трубы диаметром до метра. Трубопровод должен был эксплуатироваться не более 30 лет. По факту он работает уже почти вдвое дольше. За последние 3 года на трубопроводе ликвидировали около двух десятков крупных аварий.

В Дарницком районе Киева прорвало трубопровод

В Дарницком районе столицы произошел прорыв трубопровода. Возле жилых домов по адресам Вербицкого, 28, Бажана, 9, образовались огромные лужи. Люди говорят, что вода текла в подвалы.

Коммунальщики взялись за ликвидацию прорыва на Вербицкого, 28.

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