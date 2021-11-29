Масштабну аварію на колекторі у Херсоні визнали надзвичайною ситуацією об’єктового рівня

Влада обіцяє дезінфекцію в залитих нечистотами оселях коштом бюджету/Колаж: Сьогодні

У Херсоні на екстрене засідання збиралася міська комісія з питань ТЕБ та НС. Все через масштабну аварію в мікрорайоні Шуменському.

Про це повідомляє місцеве видання "Новий день".

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Деталі

У суботу, 28 листопада, на вул. Штурвальній прорвало напірний каналізаційний трубопровід. На місці аварії бив струмінь із нечистот, заввишки 20 метрів. Порив стався в приватному секторі і каналізаційні відходи лилися просто на будинки. За короткий час потоком смердючих стоків залило п’ять помешкань, розташованих поряд із напірним каналізаційним трубопроводом.

Наслідки

Найбільше постраждав будинок, розділений на два господарства. Через аварію там попадала стеля, фекаліями залило меблі та побутову техніку. Постраждалим мешканцям запропонували тимчасово переселитися до гуртожитку, але люди їхати зі своїх будинків поки відмовилися. Вигрібають бруд із кімнат, подекуди навіть совковою лопатою.

Що каже влада?

Влада обіцяє дезінфекцію в залитих нечистотами оселях коштом бюджету. На сесію міськради, яка відбудеться 3 грудня, ініціюють розгляд питання про виділення коштів на компенсації городянам, постраждалим від каналізаційної аварії. Комісія з питань ТЕБ та НС визнала її надзвичайною ситуацією об’єктового характеру.

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Нових аварій не виключають

Комунальники ліквідували аварію на трубопроводі. Але не виключають, що може статися нова проблема. Комунікації дуже старі і зношені. Напірний трубопровід від головної помпової станції каналізації до міських очисних споруд збудували в 1969 році. Це сталеві, чавунні та залізобетонні труби діаметром до метра. Трубопровід мав експлуатуватися не більше 30 років. По факту він працює вже майже вдвічі довше. За останні 3 роки на трубопроводі ліквідували зо два десятки великих аварій.

У Дарницькому районі Києва прорвало трубопровід

У Дарницькому районі столиці стався прорив трубопроводу. Біля житлових будинків за адресами Вербицького, 28, Бажана, 9, утворилися величезні калюжі. Люди кажуть, що вода текла у підвали.

Комунальники взялися за ліквідацію прориву на Вербицького, 28.

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