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Массовое минирование во Львове. Копы ищут взрывчатку в школах

Татьяна Очеретяная
21 января, 11:26
В Украине продолжается волна минирований – в этот раз под "прицел" злоумышленников попали школы во Львове

Во Львове новое массовое минирование / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове утром 21 января копам сообщили о минировании ряда школ в городе. Сейчас идет эвакуация, детей и персонал выводят на улицу.

Об этом пишет "Варта1".

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Какие школы заминировали?

  • школы №№ 7, 46, 13, 27, 34, 65, 70, 73, 81, 84, 85, 95, 97, 98;
  • Лингвистическая гимназия;
  • Гимназия Львовского университета бизнеса и права;
  • "Ориане";
  • два лицея;
  • все школы Винника.

Сейчас на месте происшествий работают правоохранители.

Массовые минирования в Украине

Вчера, 20 января, в стране "заминировали" целый ряд объектов:

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Но закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Однако за 2021-2022 год ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен.