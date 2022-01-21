Масове мінування у Львові. Копи шукають вибухівку у школах

У Львові нове масове мінування / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львові вранці 21 січня копам повідомили про замінування низки шкіл у місті. Наразі триває евакуація, дітей та персонал виводять на вулицю.
Про це пише "Варта1".
Які школи замінували?
- школи №№ 7, 46, 13, 27, 34, 65, 70, 73, 81, 84, 85, 95, 97, 98;
- Лінгвістична гімназія;
- Гімназія Львівського університету бізнесу та права;
- "Оріані";
- два ліцеї;
- усі школи Винника.
Наразі на місці подій працюють правоохоронці.
Масові мінування в Україні
Вчора, 20 січня, в країні "замінували" цілу низку об'єктів:
- У Києві зранку надійшло повідомлення про "мінування" гімназії №191.
- Незабаром стало відомо, що "вибухівку" нібито заклали в Офісі президента України. У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації в країні.
- Цьго ж дня вибухівку шукали у всіх школах Рівного.
Згідно з законом, на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати на всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів. Проте за 2021-2022 рік жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч гривень.