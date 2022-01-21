Масове мінування у Львові. Копи шукають вибухівку у школах

У Львові нове масове мінування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові вранці 21 січня копам повідомили про замінування низки шкіл у місті. Наразі триває евакуація, дітей та персонал виводять на вулицю.

Про це пише "Варта1".

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Які школи замінували?

школи №№ 7, 46, 13, 27, 34, 65, 70, 73, 81, 84, 85, 95, 97, 98;

Лінгвістична гімназія;

Гімназія Львівського університету бізнесу та права;

"Оріані";

два ліцеї;

усі школи Винника.

Наразі на місці подій працюють правоохоронці.

Масові мінування в Україні

Вчора, 20 січня, в країні "замінували" цілу низку об'єктів:

У Києві зранку надійшло повідомлення про "мінування" гімназії №191 .

. Незабаром стало відомо, що "вибухівку" нібито заклали в Офісі президента України . У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації в країні.

. У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації в країні. Цьго ж дня вибухівку шукали у всіх школах Рівного.

Згідно з законом, на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати на всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів. Проте за 2021-2022 рік жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч гривень.