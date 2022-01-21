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Масове мінування у Львові. Копи шукають вибухівку у школах

Тетяна Очеретяна
21 січня, 11:26
В Україні продовжується хвиля мінувань – цього разу під "приціл" зловмисників потрапили школи у Львові

У Львові нове масове мінування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові вранці 21 січня копам повідомили про замінування низки шкіл у місті. Наразі триває евакуація, дітей та персонал виводять на вулицю.

Про це пише "Варта1".

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Які школи замінували?

  • школи №№ 7, 46, 13, 27, 34, 65, 70, 73, 81, 84, 85, 95, 97, 98;
  • Лінгвістична гімназія;
  • Гімназія Львівського університету бізнесу та права;
  • "Оріані";
  • два ліцеї;
  • усі школи Винника.

Наразі на місці подій працюють правоохоронці.

Масові мінування в Україні

Вчора, 20 січня, в країні "замінували" цілу низку об'єктів:

Згідно з законом, на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати на всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів. Проте за 2021-2022 рік жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч гривень.