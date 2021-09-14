Отравление в школе Хмельницкого: Минобразования проверит все учебные заведения области

В Хмельницкой области проверят все школы. Коллаж: "Сегодня"

После массового пищевого отравления детей в школе Хмельницкого Минобразования инициировало комплексную проверку всех учебных заведений области.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

14 сентября глава Минобразования Сергей Шкарлет приехал в Хмельницкую область, чтобы провести заседание временной межведомственной комиссии из-за массового отравления. Он отметил, что будет инициировать комплексную проверку всех школ области относительно соблюдения санитарного регламента.

Также Шкарлет пристыдил местные власти за то, что спустя недели после вспышки не предоставили МОН информацию о событии и "даже не обладали сведениями об открытом уголовном производстве".

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"Такая ситуация является неприемлемой. Будем подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц", – подчеркнул чиновник.

Что известно об отравлении в школе

В одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.

11 сентября количество пострадавших увеличилось до 92 человек.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.