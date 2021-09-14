Отруєння в школі Хмельницького: Міносвіти перевірить всі навчальні заклади області

У Хмельницькій області перевірять усі школи. Колаж: "Сьогодні"

Після масового харчового отруєння дітей у школі Хмельницького Міносвіти ініціювало комплексну перевірку всіх навчальних закладів області.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

14 вересня очільник Міносвіти Сергій Шкарлет приїхав у Хмельницьку область, щоб провести засідання тимчасової міжвідомчої комісії через масове отруєння. Він зазначив, що ініціюватиме комплексну перевірку всіх шкіл області щодо дотримання санітарного регламенту.

Також Шкарлет присоромив місцеву владу за те, що через тиждень після спалаху там не надали МОН інформацію про подію і "навіть не володіли інформацією про відкрите кримінальне провадження".

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"Така ситуація є неприйнятною. Будемо детально з’ясовувати всі обставини та рівень відповідальності за це службових осіб", – підкреслив чиновник.

Що відомо про отруєння у школі

В школі міста Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед хворих – учні 1-4 класів, які харчувалися у шкільній їдальні.

11 вересня кількість постраждалих збільшилася до 92.

У поліцію звернулися 39 батьків. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України.

Навчальний заклад поки що перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку зупинена.

Раніше ми повідомляли, що в літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти.

Також нагадаємо, у дитсадку в Одеській області масово отруїлися діти, троє потрапило до лікарні.