Массовые обстрелы боевиков на Донбассе. Что сейчас происходит в Счастье и Врубовке

В Луганской области снова обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в поселке Врубовка и городе Счастье в результате обстрела российских оккупантов пострадали четыре дома, заправка и линии электропередач. Также сейчас не работает Луганская ТЭС. Отремонтировать сеть невозможно, поскольку обстрелы не прекращаются.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, обстрелы в Луганской области происходят хаотично. Нет такого, чтобы оккупанты стреляли в один населенный пункт.

Также Гайдай заявил: если обстрелы не прекратятся, то будут принимать решение об эвакуации людей.

Что говорят спасатели?

В ГСЧС Украины сообщили, что в Луганской области из-за обстрелов повреждены линии электропередач, насосная станция, газоотвод, резервуарный парк хранения остатков мазуты, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.

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Кроме того, в результате обстрела в городе Счастье произошло попадание в насосную станцию № 1 КП "Жилстройсервис". Без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Также прекращено теплоснабжение в результате попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключено энергоснабжение.

Спасатели не могут приступить к тушению, так как обстрел продолжается. Травмированных и погибших нет.

На Донбассе из-за обстрелов оккупантов люди остались без света, газа, воды и тепла

На Донбассе поселок Врубовка и город Счастье попали под обстрел российских оккупантов. В результате этого люди остались без коммуникаций. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, во Врубовке нет электричества и газа, повреждены жилые дома, а люди находятся в бомбоубежищах. Также поврежден газопровод – 200 потребителей остались без газоснабжения.

"Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил Гайдай.

Кроме того, город Счастье остался без воды, тепла и света. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор.

"Также обстрелы в районе РЭС, рабочие "ЛЭО" покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения", – добавил глава Луганской ОГА.

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