Мать увидела интимное видео: в Харькове отец развращал 10-летнюю дочь (фото)

В Харькове мужчина развращал дочь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове будут судить мужчину, который совершал развратные действия в отношении 10-летней дочери. Ему грозит срок от восьми до двенадцати лет.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры.

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В августе 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.

Как выяснилось, через Сеть неизвестная женщина послала ей видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия.

Кроме того, мужчина производил детскую порнографию и хранил материалы на своем мобильном телефоне.

Что грозит преступнику?

16 декабря окружной прокуратурой направлен обвинительный акт в отношении мужчины в суд.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Преступника задержали. Фото: Харьковская областная прокуратура

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