Мати побачила інтимне відео: у Харкові батько розбещував 10-річну доньку (фото)

У Харкові чоловік розбещував доньку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові судитимуть чоловіка, який чинив розпусні дії стосовно 10-річної доньки. Йому загрожує строк від восьми до дванадцяти років.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Деталі

У серпні 2021 року до правоохоронців звернулася мати 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік чинив розпусні дії стосовно їхньої спільної малолітньої доньки.

Як з'ясувалося, через Мережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом із дочкою, чинив розпусні дії.

Крім того, чоловік виробляв дитячу порнографію та зберігав матеріали на своєму мобільному телефоні.

Що загрожує злочинцеві?

16 грудня окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка до суду.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Злочинця затримали. Фото: Харківська обласна прокуратура

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