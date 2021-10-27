"Мажорное" ДТП в Харькове: адвокаты готовы помочь дочери погибшего

Адвокаты готовы помочь дочери погибшего / Фото: Коллаж: Сегодня

Партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем написал, что адвокаты готовы предоставить юридические услуги дочери погибшего водителя в ДТП в Харькове.

Об этом он написал на странице в Facebook.

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"Мы готовы предоставить юридические услуги дочери водителя красного aveo. Он погиб вчера в ДТП в Харькове. У кого есть контакты – поделитесь, пожалуйста. Мы поможем восстановить справедливость", – написал Найем.

Развитие события

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

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Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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