"Мажорное" ДТП в Харькове: адвокаты готовы помочь дочери погибшего

Адвокаты готовы помочь дочери погибшего / Фото: Коллаж: Сегодня
Партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем написал, что адвокаты готовы предоставить юридические услуги дочери погибшего водителя в ДТП в Харькове.
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Мы готовы предоставить юридические услуги дочери водителя красного aveo. Он погиб вчера в ДТП в Харькове. У кого есть контакты – поделитесь, пожалуйста. Мы поможем восстановить справедливость", – написал Найем.
Развитие события
- В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
- Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.
Что известно о водителе Infinity?
Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Конфликт с правоохранителями
На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.
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