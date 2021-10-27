"Мажорна" ДТП у Харкові: адвокати готові допомогти доньці загиблого

Адвокати готові допомогти дочці загиблого / Фото: Колаж: Сьогодні

Партнер юридичної компанії "Міллер" Массі Найєм написав, що адвокати готові надати юридичні послуги дочці загиблого водія у ДТП у Харкові.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

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"Ми готові надати правничні послуги доньці водія червоного aveo. Він загинув вчора в ДТП в Харкові. У кого є контакти – поділіться, будь ласка. Ми допоможемо відновити справедливість", – написав Найєм.

Розвиток події

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

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Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному з записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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