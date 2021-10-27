"Мажору смерть!": в Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" возле подъезда (фото)

16-летнему мажору в Харькове оставили послания. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове подъезд 16-летнего мажора, который устроил смертельное ДТП, разукрасили различными "пожеланиями".
Об этом сообщает "Сегодня" с места события.
Подробности
В социальных сетях опубликовали протокол на устроившего смертельное ДТП в Харькове 16-летнего водителя "Инфинити" с адресом прописки.
Указанный там подъезд разрисовали угрозами. При этом соседи о Николае не слышали. Возможно, фактический адрес проживания подростка отличается от адреса прописки.
Развитие события
- В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
- Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.
Что известно о водителе Infinity?
Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Конфликт с правоохранителями
На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.
Мажора задержали
В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.
Как рассказали в полиции, водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. На данный момент следственные действия продолжаются.
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