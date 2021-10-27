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"Мажору смерть!": у Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду (фото)

Софія Ковнір
27 жовтня, 11:48
У соціальних мережах опублікували протокол із адресою прописки хлопця

16-річному мажору у Харкові залишили послання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові під'їзд 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП, прикрасили різними "побажаннями".

Про це повідомляє "Сьогодні" з місця події.

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Подробиці

У соціальних мережах опублікували протокол на 16-річного водія "Інфініті", що влаштувала смертельну ДТП у Харкові, з адресою прописки.

Зазначений там під'їзд розмалювали погрозами. До того ж сусіди про Миколу не чули. Можливо, фактична адреса проживання підлітка відрізняється від адреси прописки.

Винуватцю ДТП написали "побажання". Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

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Для 16-річного мажора залишили побажання біля під'їзду. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Мажору залишили послання. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Послання для мажора. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

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Як зараз виглядає під'їзд. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

"Побажання" біля під'їзду. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Мажору залишили різні "побажання". Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

Мажора затримали

У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Як розповіли в поліції, водія Infiniti затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі слідчі дії продовжуються.

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