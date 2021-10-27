"Мажору смерть!": у Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду (фото)

16-річному мажору у Харкові залишили послання. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові під'їзд 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП, прикрасили різними "побажаннями".
Про це повідомляє "Сьогодні" з місця події.
Подробиці
У соціальних мережах опублікували протокол на 16-річного водія "Інфініті", що влаштувала смертельну ДТП у Харкові, з адресою прописки.
Зазначений там під'їзд розмалювали погрозами. До того ж сусіди про Миколу не чули. Можливо, фактична адреса проживання підлітка відрізняється від адреси прописки.
Розвиток події
- У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
- Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.
Що відомо про водія Infinity?
Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.
Конфлікт із правоохоронцями
На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.
Мажора затримали
У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Як розповіли в поліції, водія Infiniti затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі слідчі дії продовжуються.
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