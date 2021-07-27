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Медузы прекратили оккупацию Кирилловки: свежее видео с пляжа

27 июля, 17:01

Мария Дмитренко

Из морской воды на пляжах популярного курортного поселка Кирилловка на Азовском побережье Запорожской области, 27 июля внезапно исчезли почти все медузы

Медузы практически исчезли. Фото: коллаж "Сегодня"

Нашествие медуз в курортной Кирилловке прекратилось. Отдыхающие могут теперь спокойно купаться в море.

Соответствующее видео опубликовала отдыхающая на берегу Азовского моря.

Что делать, если ужалила медуза

В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.

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Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медуз

Что советуют врачи:

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

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