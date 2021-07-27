Медузи припинили окупацію Кирилівки: свіже відео з пляжу

Медузи практично зникли. Фото: колаж "Сьогодні"
Нашестя медуз в курортній Кирилівці припинилося. Відпочиваючі можуть тепер спокійно купатися в морі.
Відповідне відео опублікувала відпочивальниця на березі Азовського моря.
Що робити, якщо вжалила медуза
В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.
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Що радять лікарі:
- У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.
- Промити обпечене місце морської або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
- Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.
Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.
Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам- через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.
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