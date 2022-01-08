Погибший в ДТП с Николаем Харьковским был пьян за рулем. Меняет ли это дело?

Появились новые подробности ДТП с Николаем Харьковским / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове погибший в ДТП с 16-летним водителем Infiniti в момент аварии был пьян. Однако правила движения он не нарушал, так что причиной аварии это быть не могло и, соответственно, на решение суда тоже не повлияет.

Об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет "Укринформ".

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В крови погибшего было 3,65 промилле. Это административное нарушение, но из-за смерти мужчины к ответственности его не привлекут.

"В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", – сказал Чубенко.

Он добавил, что причиной смерти водителя стали именно травмы жизненно важных органов, а не алкоголь, как об этом ранее заявляла адвокат подозреваемого.

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Может ли этим воспользоваться защита подростка?

Чубенко заверил, что следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому на дело это не повлияет. Копы доказали вину подростка в ДТП.

"В ходе проведенных следственных действий мы полностью и всесторонне доказали вину подозреваемого, а также имеем достаточно доказательств, которые предоставим суду", – сказал спикер прокуратуры.

Что известно о ДТП?