Мэр Ивано-Франковска пообещал деньги той, кто первой забеременеет после прививки от COVID-19

Мэр Ивано-Франковска в шутку пообещал 100 тысяч премии. Фото: коллаж "Сегодня"

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал выплатить 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации.

Как говорится в сюжете "Сегодня", так мэр решил разрушить миф о том, что инъекция от коронавируса приводит к бесплодию.

Правда после совещания на своей странице в Facebook он разместил пост, в котором заявил, что пошутил относительно материального вознаграждения.

Он также запретил выплачивать материальную помощь на лечение от коронавируса невакцинированным жителям города. В ходе совещания в мэрии директор департамента соцполитики Василий Семанюк заявил, что с начала этого года около четырех тысяч жителей города получили более 11 млн гривен на лечение COVID-19.

Мэр в свою очередь отметил, что это большая сумма и поручил чиновникам впредь спрашивать у тех, кто обращается за матпомощью на лечение от коронавируса, вакцинированы ли они.

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"Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовалась этим правом и обращается за помощью… Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – подчеркнул мэр.

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Мифы о вакцинации

Если нет риска развития серьезных осложнений от COVID-19, вакцина не нужна. Правда: COVID-19 может протекать в тяжелой форме у здоровых людей. Даже несмотря на более низкий риск развития осложнений от COVID-19, они могут заразиться вирусом и передать его другим людям. Вакцинация защищает вас и людей вокруг.

COVID-19 может протекать в тяжелой форме у здоровых людей. Даже несмотря на более низкий риск развития осложнений от COVID-19, они могут заразиться вирусом и передать его другим людям. Вакцинация защищает вас и людей вокруг. Естественное формирование иммунитета более безопасно, чем его приобретение путем вакцинации. Правда: сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Предварительные данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорят о том, что естественный иммунитет может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19.

сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Предварительные данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорят о том, что естественный иммунитет может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19. От вакцинации я заболею. Правда: вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса, вызывающего COVID-19. Введение вакцины не даст положительного результата теста на наличие активной инфекции COVID-19. Некоторые прошедшие вакцинацию люди сообщали о возникновении легких или умеренных побочных эффектов, включая боль в месте инъекции, слабость (чувство усталости), головную боль и боль в мышцах. Побочные эффекты возникают не у всех. Но если они возникли, это нормально и свидетельствует о том, что организм укрепляет свою систему защиты от вируса.

вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса, вызывающего COVID-19. Введение вакцины не даст положительного результата теста на наличие активной инфекции COVID-19. Некоторые прошедшие вакцинацию люди сообщали о возникновении легких или умеренных побочных эффектов, включая боль в месте инъекции, слабость (чувство усталости), головную боль и боль в мышцах. Побочные эффекты возникают не у всех. Но если они возникли, это нормально и свидетельствует о том, что организм укрепляет свою систему защиты от вируса. Вакцины были разработаны слишком быстро. Мы не можем быть уверены в их безопасности. Правда: вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились.

вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились. Вакцины небезопасны для беременных или планирующих беременность. Правда: Центр контроля и профилактики заболеваний отмечает, что беременные женщины подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19.11 августа 2021 г. специалисты CDC, опираясь на последние данные о безопасности вакцин, порекомендовали беременным женщинам проходить вакцинацию. Это новое руководство соответствует ранее озвученным рекомендациям Американской коллегии акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска пообещал увольнять подчиненных за отказ от прививки.

Также напомним, в Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса, смогут побороться за главный приз – автомобиль.