Мер Івано-Франківська пообіцяв гроші тієї, хто першою завагітніє після щеплення від COVID-19

Мер Івано-Франківська жартома пообіцяв 100 тисяч премії. Фото: колаж "Сьогодні"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації.

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", так мер вирішив зруйнувати міф про те, що ін'єкція від коронавірусу призводить до безпліддя.

Правда після наради на своїй сторінці в Facebook він розмістив пост, в якому заявив, що пожартував щодо матеріальної винагороди.

Він також заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від коронавірусу невакцинованим жителям міста. Під час наради в мерії директор департаменту соцполітики Василь Семанюк заявив, що з початку цього року близько чотирьох тисяч жителів міста отримали понад 11 млн гривень на лікування COVID-19.

Мер в свою чергу зазначив, що це велика сума і доручив чиновникам надалі питати у тих, хто звертається за матдопомогою на лікування від коронавірусу, чи вакциновані вони.

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"Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається за допомогою... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, нехай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – підкреслив мер.

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Міфи про вакцинацію

Якщо немає ризику розвитку серйозних ускладнень від COVID-19, вакцина не потрібна. Правда: COVID-19 може протікати у важкій формі у здорових людей. Навіть незважаючи на більш низький ризик розвитку ускладнень від COVID-19, вони можуть заразитися вірусом і передати його іншим людям. Вакцинація захищає вас і людей навколо.

COVID-19 може протікати у важкій формі у здорових людей. Навіть незважаючи на більш низький ризик розвитку ускладнень від COVID-19, вони можуть заразитися вірусом і передати його іншим людям. Вакцинація захищає вас і людей навколо. Природне формування імунітету більш безпечно, ніж його придбання шляхом вакцинації. Правда: сила природного імунітету, сформованого після хвороби, у всіх людей різна. Попередні дані, отримані Центром контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорять про те, що природний імунітет може бути нетривалим. Вироблення імунітету шляхом вакцинації несе менші ризики, ніж його природне формування, так як неможливо передбачити ступінь тяжкості симптомів у випадку зараження COVID-19.

сила природного імунітету, сформованого після хвороби, у всіх людей різна. Попередні дані, отримані Центром контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорять про те, що природний імунітет може бути нетривалим. Вироблення імунітету шляхом вакцинації несе менші ризики, ніж його природне формування, так як неможливо передбачити ступінь тяжкості симптомів у випадку зараження COVID-19. Від вакцинації я захворію. П равда: вакцина не містить ні живих, ні інактивованих елементів вірусу, що викликає COVID-19. Введення вакцини не дасть позитивного результату тесту на наявність активної інфекції COVID-19. Деякі пройшли вакцинацію люди повідомляли про виникнення легких або помірних побічних ефектів, включаючи біль у місці ін'єкції, слабкість (почуття втоми), головний біль і біль у м'язах. Побічні ефекти виникають не у всіх. Але якщо вони виникли, це нормально і свідчить про те, що організм зміцнює свою систему захисту від вірусу.

вакцина не містить ні живих, ні інактивованих елементів вірусу, що викликає COVID-19. Введення вакцини не дасть позитивного результату тесту на наявність активної інфекції COVID-19. Деякі пройшли вакцинацію люди повідомляли про виникнення легких або помірних побічних ефектів, включаючи біль у місці ін'єкції, слабкість (почуття втоми), головний біль і біль у м'язах. Побічні ефекти виникають не у всіх. Але якщо вони виникли, це нормально і свідчить про те, що організм зміцнює свою систему захисту від вірусу. Вакцини були розроблені занадто швидко. Ми не можемо бути впевнені в їх безпеці. Правда: вакцини проти COVID-19 були розроблені швидко в порівняно з попередніми вакцинами, так як вчені, лікарі і державні відомства по всьому світу вклали величезну кількість ресурсів, щоб усунути бюрократичні перепони і опублікувати результати, як тільки вони з'явилися.

вакцини проти COVID-19 були розроблені швидко в порівняно з попередніми вакцинами, так як вчені, лікарі і державні відомства по всьому світу вклали величезну кількість ресурсів, щоб усунути бюрократичні перепони і опублікувати результати, як тільки вони з'явилися. Вакцини небезпечні для вагітних або планують вагітність. П равда: Центр контролю та профілактики захворювань зазначає, що вагітні жінки схильні до підвищеного ризику розвитку важкої форми COVID-19.11 серпня 2021 року фахівці CDC, спираючись на останні дані про безпеку вакцин, порекомендували вагітним жінкам проходити вакцинацію. Це нове керівництво відповідає раніше озвученим рекомендацій Американської колегії акушерів і гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

Раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська пообіцяв звільняти підлеглих за відмову від щеплення.

Також нагадаємо, у Вінниці за вакцинацію можна отримати машину. Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцинуйся. Збережи життя" – жителі, які двічі прищеплювалися проти коронавірусу, зможуть поборотися за головний приз – автомобіль.