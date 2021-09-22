Мэрия Днепра объявила войну электросамокатам

Электросамокаты будут убирать с улиц Днепра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, которые сдают в аренду без заключения соответствующих договоров, будут забирать на штрафплощадки. Там они будут стоять до момента, пока не появятся их владельцы.

Об этом сообщили на сайте горсовета Днепра.

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Решение власти объяснили нежеланием компаний платить налоги.

Мэр Днепра Борис Филатов сказал, что сейчас в город зашли транснациональные компании, которые существуют только в интернете. При этом предприниматели якобы не платят налоги в городской бюджет.

"Они разбрасывали эти электросамокаты по улицам, и когда к ним обратились сотрудники мэрии, никто не отвечал ни на звонки, ни на емейлы. То есть они работают, а собственников нет. Поэтому все, что находится на улицах без документов, – это находка", – сказал Филатов.

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Глава города добавил, что электросамокаты будут забирать на площадку для временного хранения. Если их владельцы придут и согласятся платить налоги, устройства вернут на улицы.

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