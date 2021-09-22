Мерія Дніпра оголосила війну електросамокатам

Електросамокати прибиратимуть з вулиць Дніпра / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі електросамокати, сігвеї, гіроскутери, які здають в оренду без укладання відповідних договорів, забиратимуть на штрафмайданчик. Там вони стоятимуть до моменту, поки не з'являться їхні власники.

Про це повідомили на сайті міськради Дніпра.

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Рішення влада пояснила небажанням компаній платити податки.

Мер Дніпра Борис Філатов сказав, що зараз до міста зайшли транснаціональні компанії, які є тільки в інтернеті. При цьому підприємці нібито не платять податки до міського бюджету.

"Вони розкидали ці електросамокати вулицями, і коли до них звернулися співробітники мерії, ніхто не відповідав ні на дзвінки, ні на емейли. Тобто вони працюють, а власників немає. Тому все, що знаходиться на вулицях без документів, – це знахідка", – сказав Філатов.

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Голова міста додав, що електросамокати забиратимуть на майданчик для тимчасового зберігання. Якщо їхні власники прийдуть і погодяться платити податки, пристрої повернуть на вулиці.

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