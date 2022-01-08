"Местный разбойник". На Донбассе кот во время съемки потребовал нежностей (видео)

На Донбассе с украинскими военными живет кот. Фото: коллаж "Сегодня"

Пользователей Сети умилило видео с украинским военным на Донбассе, к которому подошел кот во время съемок и захотел, чтобы его гладили.

Соответствующий ролик опубликовал корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко на своей странице в Facebook.

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Разбойник на Донбассе

На видео можно увидеть, как во время съемки черно-белый кот решил влезть в кадр и подошел к украинского военному. Так, животное захотело ласки, и чтобы его погладили.

Как сообщил военный, этот кот – местный разбойник. В новогоднюю ночь он даже стащил кусок мяса со стола.

"Слышу только хрум-хрум, смотрю, а он там валит это мясо. Ну, два часика посидел на улице. Жирный он у нас такой", – рассказал десантник.

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Реакция Сети

Пользователей очень повеселило и умилило данное видео:

"Десантник милый, кот не жирный"

"Галстук не голодает"

"Та чего жирный? Нормальный"

В Красноармейске кот ест соленые помидоры

В Красноармейске живет усатый по кличке Данька, который фанатеет от соленых огурцов и помидоров. Благодаря своим вегетарианским склонностям он стал настоящей звездой новостей на региональном телевидении.

По словам Лилии Дорошенко, хозяйки необычного кота, животное подобрали на улице во время отпуска на море. После приезда в Красноармейск Данька ничем особым себя не проявил — как и все его сородичи, налегал на рыбу и мясо. Но однажды его поймали за поеданием солений, которые стояли на столе кухни. С тех пор соленые огурцы и помидоры — любимое лакомства кота.

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