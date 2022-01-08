"Місцевий розбійник". На Донбасі кіт під час зйомки зажадав ніжностей (відео)

На Донбасі з українськими військовими живе кіт. Фото: колаж "Сьогодні"

Користувачів Мережі розчулило відео з українським військовим на Донбасі, до якого підійшов кіт під час зйомок і захотів, щоб його гладили.

Відповідний ролик опублікував кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко на своїй сторінці у Facebook.

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Розбійник на Донбасі

На відео можна побачити, як під час зйомки чорно-білий кіт вирішив залізти у кадр та підійшов до українського військового. Так, тварина захотіла ласки, і щоб її погладили.

Як повідомив військовий, цей кіт – місцевий розбійник. У новорічну ніч він навіть стягнув шматок м'яса зі столу.

"Чую тільки хрум-хрум, дивлюся, а він там валить це м'ясо. Ну, дві годинки посидів на вулиці. Жирний він у нас такий", – розповів десантник.

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Реакція Мережі

Користувачів дуже повеселило і розчулило це відео:

"Десантник милий, кіт не жирний"

"Галстук не голодує"

"Та чого жирний? Нормальний"

У Красноармійську кіт їсть солоні помідори

У Красноармійську живе вусатий на прізвисько Данька, який фанатіє від солоних огірків та помідорів. Завдяки своїм вегетаріанським уподобанням він став справжньою зіркою новин на регіональному телебаченні.

За словами Лілії Дорошенко, господині незвичайного кота, тварину підібрали на вулиці під час відпустки на морі. Після приїзду до Красноармійська Данька нічим особливим себе не проявив — як і всі його родичі, налягав на рибу та м'ясо. Але одного разу його впіймали за поїданням солінь, що стояли на столі кухні. З того часу солоні огірки та помідори — улюблені ласощі кота.

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