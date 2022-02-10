Милота дня: на Волыни дикие кабаны вышли на прогулку со своими малышами (видео)

Видео прогулки животных сняли лесники / Коллаж "Сегодня"
В волынском лесу родились дикие кабанчики. Малыши с мамой вышли на зимнюю прогулку. На видео животных сняли лесники.
Об этом сообщает Конкурент.
В Зверевском родились новые кабанчики. Егерь заметил дикую свинью, за которой шли малыши. Родились они меньше месяца назад, а сейчас гуляют по лесу с мамой.
Рождение диких кабанов – радость, говорят лесники. Все из-за того, что несколько лет назад африканская чума "выкосила" почти всю местную популяцию кабанов. Только недавно она понемногу начала восстанавливаться.
В Киеве мужчина выгуливает на поводке домашнюю свинью
В Киеве заметили мужчину, который выгуливал свинью на поводке. Необычный питомец частенько гуляет на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе.
В комментарии пришли, как и всегда, и с критикой, и с похвалой.
"Киев уже давно превратился в сельскую помойку, которую все больше населяют селяне и хуторяне. Кличко потому так легко выигрывает выборы", – написал один из недовольных местных жителей.
Другие же выразили "респект": "Люди живут своими желаниями, без оглядки на комплексы окружающих".
Ранее мы писали:
- Работники киевского тату-салона Tattoo Lamarch Studio выложили в инстаграме фото, где хотят набить татуировку свинье.
- Фото дня. Мужчина завел двух домашних свиней и выгуливает их по городу.