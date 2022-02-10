Милота дня: на Волыни дикие кабаны вышли на прогулку со своими малышами (видео)

Видео прогулки животных сняли лесники / Коллаж "Сегодня"

В волынском лесу родились дикие кабанчики. Малыши с мамой вышли на зимнюю прогулку. На видео животных сняли лесники.

Об этом сообщает Конкурент.

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В Зверевском родились новые кабанчики. Егерь заметил дикую свинью, за которой шли малыши. Родились они меньше месяца назад, а сейчас гуляют по лесу с мамой.

Рождение диких кабанов – радость, говорят лесники. Все из-за того, что несколько лет назад африканская чума "выкосила" почти всю местную популяцию кабанов. Только недавно она понемногу начала восстанавливаться.

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В Киеве мужчина выгуливает на поводке домашнюю свинью

В Киеве заметили мужчину, который выгуливал свинью на поводке. Необычный питомец частенько гуляет на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе.

В комментарии пришли, как и всегда, и с критикой, и с похвалой.

"Киев уже давно превратился в сельскую помойку, которую все больше населяют селяне и хуторяне. Кличко потому так легко выигрывает выборы", – написал один из недовольных местных жителей.

Другие же выразили "респект": "Люди живут своими желаниями, без оглядки на комплексы окружающих".

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