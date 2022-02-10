Милота дня: на Волині дикі кабани вийшли на прогулянку зі своїми малюками (відео)

Відео прогулянки тварин зняли лісники / Колаж "Сьогодні"

У волинському лісі народилися дикі кабанчики. Малята з мамою вийшли на зимову прогулянку. На відео тварин зняли лісники.

Про це повідомляє Конкурент.

Реклама

У Звірівському народилися нові кабанчики. Єгер помітив дику свиню, за якою йшли малюки. Народилися вони менш ніж місяць тому, а зараз гуляють лісом з мамою.

Народження диких кабанів – радість, кажуть лісники. Все тому, що кілька років тому африканська чума викосила майже всю місцеву популяцію кабанів. Тільки недавно вона потроху почала відновлюватися.

Реклама

У Києві чоловік вигулює на повідку домашню свиню

У Києві помітили чоловіка, який вигулював свиню на повідку. Незвичайний вихованець часто гуляє бульваром Вацлава Гавела в Солом'янському районі.

У коментарі прийшли, як завжди, і з критикою, і з похвалою.

"Київ вже давно перетворився на сільський смітник, який дедалі більше населяють селяни та хуторяни. Кличко тому так легко і виграє вибори", – написав один з незадоволених місцевих жителів.

А от інші висловили "респект": "Люди живуть своїми бажаннями, незважаючи на комплекси оточення".

Реклама

Раніше ми писали: