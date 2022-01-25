Милота дня. В харьковском зоопарке макаки радуются снегу (видео)

Всего в зоопарке находится 6 японских макак / Коллаж "Сегодня"
В харьковском зоопарке показали, как сильно японским макакам нравится снег. Реакцию животных сняли на видео.
Об этом пишет Суспільне.
На видео японские макаки копаются в сугробах, а еще животные едят снег и ищут в нем свои лакомства. Также там есть канаты, качели и подвесные конструкции по которым макаки лазят.
Всего в зоопарке находится 6 японских макак. У них есть два зимних вольера площадью 23 квадратных метра каждый, и два внешних вольера площадью 433 квадратных метров и 388 квадратных метров.
В бердянском зоопарке тигры вышли на первую снежную прогулку
Бенгальские и уссурийские тигры частного зоопарка "Сафари" в Бердянске вышли на первую снежную прогулку. Всего там живет пара уссурийских и 6 бенгальских тигров.
В одном из вольеров живет молодая пара Кен и Монро. Хищникам 4 года. В мире животных они числятся подростками. Животные еще не набрали массы и не добились полного размера.
Во втором вольере – взрослые тигры Азир и Француз вместе с одним из своих малышей, родившийся в апреле.
У тигренка еще нет имени, и весит он пока около 100 кг, но уже через несколько лет будет не меньше, чем его отец.
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