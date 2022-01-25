Милість дня. У Харківському зоопарку макаки радіють снігу (відео)

Загалом у зоопарку знаходиться 6 японських макак / Колаж "Сьогодні"
У Харківському зоопарку показали, як сильно японським макакам подобається сніг. Реакцію тварин зняли на відео.
Про це передає Суспільне.
На відео японські макаки риються в заметах, а ще тварини їдять сніг та шукають у ньому свої ласощі. На майданчику є гойдалка, канати, різні підвісні конструкції, на яких макаки лазять.
Загалом у зоопарку 6 японських макак. У них є два зимові вольєри площею 23 квадратні метри кожен і два зовнішні – площею 433 і 388 квадратних метрів.
У Бердянському зоопарку тигри вийшли на першу снігову прогулянку
Бенгальські та уссурійські тигри приватного зоопарку "Сафарі" у Бердянську вийшли на першу снігову прогулянку. Усього там живе пара уссурійських та 6 бенгальських тигрів.
В одному з вольєрів мешкає молода пара Кен та Монро. Хижакам по 4 роки. Серед тварин вони вважаються підлітками. Вони ще не набрали масу і не виросли до повного розміру.
У другому вольєрі – дорослі тигри Азір та Француз, у квітні минулого року в них народилися дитинчата.
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