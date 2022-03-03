Минус один: под Волновахой сбили вражеский бомбардировщик

В Донецкой области подбили российский СУ-34 / Фото: Коллаж: Сегодня
Подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Пилоты этого самолета осуществляли варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города. Слава Украине! Мы победим", – написали в штабе.
Ситуация в Украине 3 марта
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