Мирная жительница на Донбассе попала под обстрел боевиков

Боевики на Донбассе. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters
На Донбассе накануне боевики обстреляли Золотое-4 (Луганская область). В результате обстрела ранения получила мирная жительница.
Об этом сообщает Луганская ОГА.
По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, вчера боевики пять раз обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения из минометов и противотанковых гранатометов.
"17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", – отметил он.
В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.
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Данные за прошлые сутки
- За минувшие сутки, 17 августа, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
- В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
- Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.
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