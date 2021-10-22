Много локаций и 125 тысяч лампочек! Как украсят Днепр к Новому году – фото

Днепр украсят тысячами лампочек к Новому году / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепре власти уже решили, как украсят город к Новому году. Всего в Днепре сделают восемь праздничных локаций.
Об этом сообщает "Наше місто".
Где будут новогодние локации:
- скверы Прибрежный и на Слобожанском проспекте;
- Европейская площадь;
- улицы Воскресенская, Грушевского, Сичевых Стрельцов;
- Новый мост;
- Фестивальный причал.
По-настоящему праздничную атмосферу создадут более 125 тысяч источников света. Издание отмечает, что благодаря современным техническим решениям вмешательство в городскую электросистему будет минимальным.
Что ждет днепрян:
- Фестивальный причал. Масштабная инсталляция с большими фигурами (не менее 32 шт высотой 8 м).
- Сквер Прибрежный. Самый большой в Украине сухой светодинамический пиксельный фонтан высотой 8 м. Также более двух километров гирлянд и 20-ти светящихся фигур.
- Сквер на Слобожанском проспекте. Там установят 8-метровую новогоднюю елку. А сам сквер украсят гирляндами и около 40-ка декорациями.
- Новый мост – украсят 80 опор освещения.
- Европейская площадь (Площадь Героев Майдана). Там установят новую елку высотой 20 метров и новогодний городок с фотозонами.
- Центральные улицы. На сайте пишут, что для украшения улиц дизайнеры использовали за основу лучшие европейские тренды, но какие именно – не уточнили.