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Багато локацій і 125 тисяч лампочок! Як прикрасять Дніпро до Нового року – фото

Тетяна Очеретяна
22 жовтня, 13:50
Дніпро яскраво прикрасять до Нового року – фото і список святкових локацій

Дніпро прикрасять тисячами лампочок до Нового року / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі влада вже вирішила, як прикрасить місто до Нового року. Усього в Дніпрі зроблять вісім святкових локацій.

Про це повідомляє "Наше місто".

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Фото: "Наше місто"

Де будуть новорічні локації:

  • сквери Прибережний і на Слобожанському проспекті;
  • Європейська площа;
  • вулиці Воскресенська, Грушевського, Січових Стрільців;
  • Новий міст;
  • Фестивальний причал.
Фото: "Наше місто"

По справжньому святкову атмосферу створять більше 125 тисяч джерел світла. Видання зазначає, що завдяки сучасним технічним рішенням втручання у міську електросистему буде мінімальним.

Фото: "Наше місто"

Що чекає дніпрян:

  • Фестивальний причал. Масштабна інсталяція з великими фігурами (не менше 32 шт висотою 8 м).
  • Сквер Прибережний. Найбільший в Україні сухий світлодинамічний піксельний фонтан висотою 8 м. Також більше двох кілометрів гірлянд і 20-ти світяться фігур.
  • Сквер на Слобожанському проспекті. Там встановлять 8-метрову новорічну ялинку. А сам сквер прикрасять гірляндами і близько 40-ка декораціями.
  • Новий міст – прикрасять 80 опор освітлення.
  • Європейська площа (Площа Героїв Майдану). Там встановлять нову ялинку висотою 20 метрів і новорічне містечко з фотозонами.
  • Центральні вулиці. На сайті пишуть, що для прикраси вулиць дизайнери використовували за основу кращі європейські тренди, але які саме – не уточнили.
Фото: "Наше місто"
Фото: "Наше місто"

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