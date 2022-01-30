"Моментально затихла и все". Под Харьковом 18-летняя мать задушила новорожденную дочь

В Харьковской области мать убила ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"
В селе Безруки Харьковской области 18-летняя девушка родила дочь дома и через несколько дней задушила ее. У горе-матери также есть еще один ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Детали жуткой трагедии
Как рассказали правоохранители, тело девочки нашла свекровь девушки и сообщила в полицию. Как выяснилось, 23 января 18-летняя мать самостоятельно родила дочь дома, а роды принимал ее 25-летний муж.
При этом девушка не стояла на медицинском учете. Уже 25 января она убила новорожденную малышку, а мужу сказала, что отдала дочь социальным службам.
"Она моментально затихла и все"
Помощник начальника Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором девушка дает показания полицейским.
"Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она моментально затихла и все", – сказала девушка.
Что грозит?
29 января девушке сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – от 10 до 15 лет тюрьмы.
В Харькове мать убила малыша и прыгнула в окно
В Харькове 36-летняя женщина задушила своего сына и выпрыгнула из окна. Соседи говорят, что это была образцовая семья.
Жительница дома на Академика Павлова рассказала журналистам, что полиция и медики приехали на место происшествия около четырех часов. Мать ребенка выпрыгнула из окна четвертого этажа и сама позвонила в полицию.
"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно и хотели этого ребенка. Это немыслимо!" – сказала соседка из квартиры этажом ниже.
Мальчик ходил в детсад, мать ребенка имеет неизлечимую болезнь, сказала "Суспільному" заместительница харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни. Возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенка задушили", – сказала Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало.
Также известно, что в квартире находился отец женщины 1955 года рождения. Он спал и ничего не слышал. Мужчина узнал о ситуации, когда в квартиру хотели попасть полицейские.