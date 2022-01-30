"Моментально затихла и все". Под Харьковом 18-летняя мать задушила новорожденную дочь

В Харьковской области мать убила ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Безруки Харьковской области 18-летняя девушка родила дочь дома и через несколько дней задушила ее. У горе-матери также есть еще один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Детали жуткой трагедии

Как рассказали правоохранители, тело девочки нашла свекровь девушки и сообщила в полицию. Как выяснилось, 23 января 18-летняя мать самостоятельно родила дочь дома, а роды принимал ее 25-летний муж.

При этом девушка не стояла на медицинском учете. Уже 25 января она убила новорожденную малышку, а мужу сказала, что отдала дочь социальным службам.

"Она моментально затихла и все"

Помощник начальника Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором девушка дает показания полицейским.

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"Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она моментально затихла и все", – сказала девушка.

Что грозит?

29 января девушке сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – от 10 до 15 лет тюрьмы.

В Харькове мать убила малыша и прыгнула в окно

В Харькове 36-летняя женщина задушила своего сына и выпрыгнула из окна. Соседи говорят, что это была образцовая семья.

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Жительница дома на Академика Павлова рассказала журналистам, что полиция и медики приехали на место происшествия около четырех часов. Мать ребенка выпрыгнула из окна четвертого этажа и сама позвонила в полицию.